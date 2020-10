Znieważyli i pobili obcokrajowców. Policja publikuje zdjęcia i prosi o pomoc

Grupa mężczyzn znieważyła z powodu przynależności rasowej i narodowościowej oraz pobiła obywateli Nigerii, Tunezji, Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych. Do zdarzenia doszło w Krakowie - informuje Komenda Miejska Policji w Krakowie. Publikuje także zdjęcia i prosi o pomoc w odnalezieniu czterech poszukiwanych.

We wtorek Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie opublikował na stronie Małopolskiej Policji komunikat, w którym "zwraca się o prośbą o pomoc w identyfikacji sprawców, którzy w dniu 2 sierpnia 2020 roku na ul. Starowiślnej w Krakowie dokonali publicznego znieważenia z powodu przynależności rasowej i narodowościowej oraz stosowali przemoc w postaci bicia rękami i nogami po całym ciele obywateli Nigerii, Tunezji, Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych". Do zdarzenia - według informacji policji - doszło około godziny 5.