Pobicie na pętli tramwajowej w Krakowie. Aresztowano dwóch 17-latków

Zatrzymanie podejrzanych o pobicie

Po wytypowaniu podejrzewanych, 21 października policjanci pojechali w miejsce zamieszkania jednego z nich. Wylegitymowali go i przewieźli do komisariatu. Drugi napastnik w celu zmylenia pościgu często zmieniał miejsca pobytu. Policjanci zatrzymali go 26 października na terenie Piasków Nowych. Również trafił do komisariatu. W budynku gospodarczym przy domu tego 17-latka funkcjonariusze znaleźli maczety, siekierę, gaz oraz akcesoria pseudokibicowskie krakowskiego klubu piłkarskiego – nastolatek miał je ze sobą w dniu napaści.