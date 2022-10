Gdyby pizza drożała jak gaz, kosztowałaby 420 złotych. Pizzeria z Krakowa walczy z drożyzną

czytaj dalej

Prowadzenie głębokich prac inżynieryjnych świadczy o tym, że Rosjanie zamierzają do zimy przejść do obrony - mówił w TVN24 generał Waldemar Skrzypczak. Były dowódca Wojsk Lądowych oceniał, jak może rozwinąć się konflikt w Ukrainie w najbliższych miesiącach. - Intencją Ukraińców jest do końca jesieni rozbić część wojsk rosyjskich na kierunku północnym i być może wykonać kluczowe uderzenie - dodał.