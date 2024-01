Prezes i wiceprezeska Sądu Apelacyjnego w Krakowie zawieszeni

Z komunikatu ministerstwa wynika, że decyzję podjęto po "starannym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi sytuacji sądu, a także orzeczeniami Sądu Najwyższego (…) podważającymi status sędzi Katarzyny Wysokińskiej-Walenciak jako niezależnego i bezstronnego sędziego ze względu na okoliczności towarzyszące jej powołaniu do sądu apelacyjnego". "Analogiczne orzeczenia, tyle, że wydane przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, funkcjonują w obrocie prawnym odnośnie do sędziego Zygmunta Drożdżejki" - dodano w komunikacie.

Orzeczenia Sądu Najwyższego podważają status sędzi jako "niezależnego i bezstronnego"

MS: prezesi sądów mogą być odwołani w wypadku "rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych"

Ministerstwo zwraca uwagę na to, że w 2017 r., tj. w okresie sprawowania funkcji ministra sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę , doszło do zmiany przepisów tej ustawy, która z jednej strony umożliwiła arbitralne odwoływanie przez ministra sprawiedliwości, w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, prezesów i wiceprezesów sądów. Zmiana wyeliminowała również wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów.

"W ocenie Ministra Sprawiedliwości taka właśnie sytuacja zachodzi zarówno w odniesieniu do sędziego SA Zygmunta Drożdżejki, jak i do sędzi SA Katarzyny Wysokińskiej-Walenciak, na co wskazuje przeprowadzona we wnioskach do Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie szczegółowa analiza okoliczności towarzyszących ich powołaniu na stanowiska sędziów sądu apelacyjnego" - podkreślono w komunikacie.