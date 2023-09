Mark Brzezinski: relacje między Polską a USA od zawsze naznaczone były umiłowaniem demokracji

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski przemawiał w piątek podczas odbywającego się w Krakowie ABSL Summit 2023. Ten ekonomiczny szczyt organizowany jest przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL, z ang. The Association of Business Service Leaders), obfituje w panele, konferencje i spotkania, na których poruszane są tematy związane z rozwojem gospodarczym i społecznym.

Jednak - jak wskazywał - "najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o Aptiv w Krakowie, było dla mnie to, że mają trzystu stażystów, z których wielu zostanie zatrudnionych na pełny etat". - I to jest inwestycja w przyszłość, w kolejne pokolenia i właśnie tego potrzebuje dziś Polska. Musimy pracować razem. Musimy zajmować się razem możliwościami i wyzwaniami, które rzuca nam świat, w tym wsparciem Ukrainy - ocenił.

"Firmy mogą inwestować w Ukrainie już teraz, a nie dopiero po zakończeniu wojny"

Według niego, "kryzys w Ukrainie doprowadził do niesamowitej mobilizacji". - Czegoś takiego świat jeszcze nie widział. I tutaj bardzo mocno zaznaczył się udział sektora prywatnego. Wszystko, co udało się Ukrainie dziś osiągnąć, nie byłoby możliwe bez roli, którą odegrała Polska - kontynuował.

Ambasador USA: w Polsce zorganizowane zostanie centrum szkoleniowe w zakresie energii jądrowej

Wskazywał, że "razem pracujemy nad pierwszą elektrownią jądrową w Polsce". - Jest to jeden z największych projektów, jeżeli chodzi o czystą energię w całej historii Europy. I wydarzy się to w Polsce. Fakt, że Polska wybrała firmę Westinghouse jako partnera technologicznego, pozwala nam zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i zająć się zmianami klimatycznymi. Ponadto zapewni to bardzo dobrze płatne miejsca pracy dla obywateli obu krajów. Jest to kamień milowy, który nakreśli charakter współpracy obu krajów na najbliższe lata - dodał.