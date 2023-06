Myślał, że rozmawia z nastolatką i przyszedł na spotkanie. Wpadł w ręce łowców pedofilów

czytaj dalej

Wciąż czekamy na dogłębne wyjaśnienia. My tak naprawdę wciąż nie wiemy, że ten pocisk to rakieta Ch-55. Nikt nie powiedział, czy to był rzeczywiście przypadek - mówił na antenie TVN24 dziennikarz "Czarno na białym" Piotr Świerczek, autor reportażu "Pocisk", który szukał odpowiedzi na pytania, co wydarzyło się w lesie pod Bydgoszczą 16 grudnia zeszłego roku. Podkreślał, że kiedy był w miejscu znalezienia szczątków rakiety, wciąż unosił się zapach paliwa lotniczego.