Napadli i dotkliwie ranili. Chwalą się tym w sieci

W nocy z piątku na sobotę kibole Wisły Kraków napadli i dotkliwie ranili mężczyznę związanego z pseudokibicami Cracovii. Zaatakowali go najprawdopodobniej maczetami. W sobotę na jednej z kibicowskich stron pojawiły się zdjęcia grupy, która "wybrała się w nocy na spacer w poszukiwaniu kibiców Cracovii".

Jak dowiedział się tvn24.pl, do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że przy ulicy Kobierzyńskiej leży ranny mężczyzna. Na miejscu okazało się, że potrzebuje natychmiastowej pomocy lekarskiej. Pogotowie zabrało go do szpitala między innymi z ciężkimi ranami nogi, zadanymi ostrym narzędziem.