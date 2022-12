Rozjechał pieszą na chodniku, z auta uciekło dwóch mężczyzn. Po zatrzymaniu jeden z nich był pijany

Policja: po wypadku kierowca i pasażer uciekli z samochodu

- Około godziny 7.30 policjanci z krakowskiego oddziału prewencji zatrzymali nieopodal miejsca wypadku dwóch mężczyzn, w wieku 16 i 26 lat. Według poczynionych ustaleń to właśnie oni mieli znajdować się w pojeździe w czasie, w którym doszło do potrącenia kobiety - poinformował w komunikacie młodszy inspektor Sebastian Gleń, oficer prasowy małopolskiej policji.

Dwa promile alkoholu w organizmie. Nie wiadomo, kto siedział za kierownicą

Rzecznik przekazał, że obaj zatrzymani zostali poddani badaniu trzeźwości. Starszy z nich miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Nie wiadomo jednak, czy to on był kierowcą. - Zatrzymani zostali przewiezieni do pobliskiego komisariatu, gdzie zostaną przesłuchani oraz poddani badaniom pod kątem obecności środków odurzających w ich organizmie. Ponadto policjanci będą wyjaśniać, który z mężczyzn prowadził pojazd w czasie kiedy doszło do wypadku - dodał Gleń.