Zaciskanie pasa w publicznych przedszkolach. Oszczędzają nawet na naczyniach i ręcznikach

"Brakuje nam 30 tysięcy złotych"

Dyrektorka placówki, Agnieszka Opałko-Krochmal, poinformowała, że na złą sytuację finansową składają się rosnące koszty wynagrodzeń, mediów czy czynszu. - W budżecie brakuje nam w sumie około 30 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o czynsz, wynagrodzenia, (...), jest to koszt około 16 tysięcy. Pozostała kwota to koszt zajęć dodatkowych, środków czystości, higienicznych i innych bieżących potrzeb - powiedziała dla TVN24 Opałko-Krochmal.

Papierowe talerzyki, bawełniane ręczniki

Agnieszka Opałko-Krochmal zaznacza, że pracownicy przedszkola starają się oszczędzać, na czym się da. To jednak nie wystarcza. - Wprowadzamy różne rozwiązania. Są to między innymi bawełniane ręczniki, które zostały wprowadzone, żeby zaoszczędzić na ręcznikach papierowych. Będą one zabierane do domu przez dzieci i prane przez ich rodziców. Rozważamy redukcję etatów (...), a nawet wprowadzenie papierowych talerzyków - powiedziała dyrektorka. To ostatnie rozwiązanie ma pomóc w zaoszczędzeniu pieniędzy na działaniu wyparzarek.