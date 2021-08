Ze Szczecina i Krakowa zniknęły miejskie rowery. Gdynia pożycza rowery cargo

- Ci, co się przekonali, to już jeżdżą rowerem. Natomiast ci, co się nie przekonali, to teraz trzeba podejść do nich z bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem, czyli rowerem elektrycznym, tak aby oni poczuli się komfortowo i zaczęli jeździć na tym rowerze - mówi Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Rowerem można pojechać wszędzie, ale oddać go tylko na parkingu. Docelowo mają być przy każdym Park and Ride.