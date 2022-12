"Elfy" uwolniły korzenie drzewa spod płyt i zostawiły urzędnikom rózgi

"Elfy" uwolniły drzewo od betonu. "Słaby żart mikołajkowy"

- Intencje mogły być słuszne, ale wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Słaby żart mikołajkowy - komentuje dla tvn24.pl Jacek Bartlewicz, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Zdaniem urzędnika zachowanie "elfów" to bezmyślność i wandalizm, który mógł skończyć się tragicznie. - Bardzo jestem ciekaw, jak zareagowałby ten Mikołaj, jakby drzewo spadło komuś na głowę. Trzeba powiedzieć wprost, że to było bardzo niebezpieczne - ocenił Bartlewicz, sugerując, że działanie aktywistów mogło spowodować przewalenie się rośliny.

Nie będzie zawiadomienia na policję

Tymczasem pozytywnie o działaniach "elfów" wypowiada się miejska aktywistka Paulina Poniewska z Akcji Ratunkowej dla Krakowa. Działaczka uważa, że o wandalizmie nie ma mowy. - Wandalizmem było zabetonowanie korzeni wiązu. W wyniku zerwania płyt chodnikowych uwolnione zostało drzewo, które cierpiało z powodu tego betonu - powiedziała dla tvn24.pl aktywistka. - Bardzo się cieszę, że znalazły się osoby, które postanowiły odbetonować to drzewo, natomiast to powinna być robota urzędników - dodaje.

Będzie więcej miejsca dla drzew w Krakowie

Pojekty Pauliny Poniewskiej, dotyczące "odbetonowania" drzew w Krakowie, wygrały w tegorocznej i ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Miasto zaczęło już powiększanie okienek drzew, których systemy korzeniowe są przykryte płytami chodnikowymi. - Właśnie po to, jako uprawniony do takich działań podmiot, realizujemy programy związane z uwalnianiem drzew, żeby robić to we współpracy z mieszkańcami, a nie ze "świętym Mikołajem" i "elfami" - mówi Jacek Bartlewicz.