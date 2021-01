Kraków "dostaje" smog od sąsiadów. Za to Warszawa dostała pochwałę

Pandemia sprawia, że bardzo łatwo zapomnieć o innych problemach. A jednym z nich i to zabójczym jest smog. Jednak z frontu ochrony środowiska płyną też dobre wieści. Warszawa znalazła się na czwartym miejscu w Europie, jeśli chodzi o najbardziej ekologiczne rozwiązania w transporcie miejskim. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Płuca w Sosnowcu stały się czarne, wystarczyły dwa tygodnie nadmuchiwania miejskiego powietrza. Instalacja Polskiego Alarmu Smogowego na początku była biała. Zmiana barwy miała zmienić podejście ludzi. W województwie śląskim od początku roku był tylko jeden dzień z czystym powietrzem. Miejscami normy przekraczane są nawet o 400 procent.

Co wyraźnie czuć i widać w statystykach. Wszystkie miasta z najbardziej rakotwórczym powietrzem są na południu kraju. - W domu mam piec, właśnie dzwoniłam do syna, żeby kupić węgiel. Muszę napalić w piecu, bo mam zimno, a nie stać mnie na centralne ogrzewanie – zwraca uwagę jedna z mieszkanek Sosnowca. I to wciąż problem wielu ludzi. Na dopłaty do wymiany pieców nie wszędzie można liczyć i nie wszędzie w tej samej kwocie.

Kraków likwidując 45 tysięcy kotłów, zniknął z listy najbardziej zanieczyszczonych miast. Pomimo tego znów nie było czym we wtorek oddychać. Powietrze napływa z okolicy. - Jeżeli wokół Krakowa sytuacja się nie poprawi, to będziemy mieli taką sytuację jak dzisiaj, że powietrze jest fatalne – mówi rzecznik prasowy miasta Dariusz Nowak.

W poniedziałek z tego powodu komunikacja miejska w Krakowie była darmowa. To ma znaczenie, bo choć zimą w Polsce to stare kotły są głównym źródłem zanieczyszczeń, to w ogólnym rozrachunku transport drogowy odpowiada za około 20 procent całkowitej emisji dwutlenku węgla w Europie.

Warszawa chwalona za ekologiczny transport miejski

I tu informacja pozytywna. Warszawa znalazła się na czwartym miejscu w Europie w rankingu najbardziej ekologicznych rozwiązań w transporcie miejskim. Przed nią są tylko Londyn, Sztokholm i Helsinki. - To jest naprawdę znakomite miejsce – mówi Adrian Furgalski z zespołu doradców gospodarczych TOR. Podkreśla, iż "niewiele osób zdaje sobie sprawę, że transport publiczny w naszej stolicy rocznie przewozi 1,2 miliarda pasażerów".

Warszawa została doceniona za organizację komunikacji, za niskoemisyjne autobusy, za rowery miejskie i hulajnogi. W stolicy samowystarczalne staje się też metro. - Przy hamowaniu energia jest cofana do tak zwanej trzeciej szyny, natomiast przy ponownym uruchomieniu składu ta energia jest wykorzystywana do rozruchu danego składu metra – tłumaczy rzeczniczka Urzędu Miasta w Warszawie Karolina Gałecka.

"Kierowcy krzyczą, jeśli tylko chce się podwyższyć opłaty za parkowanie"

Skoro jest tak dobrze, to skąd ciągłe korki? - Każdego dnia do Warszawy wjeżdża i z niej wyjeżdża około pół miliona samochodów. Powinniśmy wprowadzić regulacje w Warszawie, które zmniejszą napływ samochodów do miasta, tym samym oczyszczą nam powietrze – twierdzi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.

To kolejne wyzwania, które w wielu europejskich miastach już obowiązują. - Jeżeli jesteśmy kierowcą w Londynie, to przecież jazda po tym mieście jest bardzo droga. Zwłaszcza jeśli ma się samochód, który nie spełnia określonych norm ekospalania. W Polsce kierowcy krzyczą na włodarzy miast, jeśli tylko chce się podwyższyć opłaty za parkowanie – mówi Adrian Furgalski. Na zachodzie czy w Skandynawii poza restrykcjami są też bonusy. W Helsinkach kierowcy za rezygnację z samochodu nagradzani są darmowym wstępem do sauny.

