Tusk: przez paskudny pomysł Macierewicza stało się coś kompromitującego dla państwa

Sejm w czwartek nie przegłosował uchwały uznającej Rosję za państwo terrorystyczne. Powodem tego była poprawka wniesiona przez Antoniego Macierewicza, wskazująca Rosję jako państwo winne katastrofie w Smoleńsku z 2010 roku, po której zgłoszeniu parlamentarzyści opozycji zerwali kworum. Wczorajsze wydarzenia z Sejmu skomentował podczas konferencji prasowej w Krakowie Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej. Wypowiedział się także na temat autonomii kultury i dotacji na rzecz mediów rządowych.

W czwartek Sejm miał głosować nad uchwałą uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. Podczas wieczornej debaty reprezentanci klubów zgodnie wyrazili poparcie dla uchwały. W debacie do projektu uchwały została nagle zgłoszona poprawka Prawa i Sprawiedliwości, która wywołała sprzeciw opozycji.

"Federacja Rosyjska jest bezpośrednio odpowiedzialna za zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych (lot MH17) w lipcu 2014 r., kiedy to zginęło 298 pasażerów i członków załogi, oraz za katastrofę samolotu polskich sił powietrznych (lot 101) w Smoleńsku (Rosja) w kwietniu 2010 r., w której zginęło 96 osób znajdujących się na pokładzie, w tym Prezydent RP Lech Kaczyński, urzędnicy polskiego rządu, wysocy rangą dowódcy wojsk polskiego i NATO oraz członkowie polskiego parlamentu" - głosi poprawka. Parlamentarzyści opozycji po jej zgłoszeniu wyjęli karty do głosowania i zerwali kworum, uniemożliwiając przegłosowanie uchwały przez Sejm.

Tusk: stało się coś kompromitującego dla państwa polskiego

Sejmowe wydarzenia skomentował lider PO, Donald Tusk. - Wiadomo, że uchwałami nie wygrywa się wojny - rozpoczął. - To dla nas jest bardzo ważne, żeby pokazać, że w sprawie ukraińskiej jesteśmy w stanie zachować polityczną godność - dodał.

- Stało się coś kompromitującego dla państwa polskiego - powiedział, odnosząc się bezpośrednio do poprawki złożonej przez Antoniego Macierewicza. - Przez ten paskudny pomysł Macierewicza, jak tu skłócić wszystkich - uzupełnił.

Donald Tusk w Krakowie TVN24

- Jeśli w Polsce nie jesteśmy w stanie takiej uchwały przegłosować, to jest to niepokojący znak - zakomunikował przewodniczący Platformy Obywatelskiej. - To jest w najlepszym wypadku błędem, ale niewybaczalnym - ocenił.

Jarosław Kaczyński po wczorajszych głosowaniach w Sejmie i zerwaniu kworum przez posłów opozycji powiedział, że "obrona Putina przez opozycję jest wciąż aktualna".

- To nam mówi jedno, szukajmy w tej sprawie wspólnych działań - zaapelował Tusk. - Zgoda jest czarnym snem Kaczyńskiego - dodał.

Tusk o telewizji rządowej: informacyjny i kulturowy ściek

Tusk przyjechał do Krakowa na premierę musicalu "1989" w reżyserii Katarzyny Szyngiery. Po gdańskiej prapremierze spektakl będzie wystawiany na Dużej Scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego. Przed premierą Tusk spotkał się, m.in. z dziennikarzami, na konferencji prasowej w Klubie Pod Jaszczurami.

- Rok 1989, a więc to o czym będzie też dziś mowa w teatrze o godz. 19, to jest też wielka historia o autonomii kultury, różnorodności, prawa do własnej ekspresji i wolności - mówił Tusk. Podkreślił, że "nieważne, kto ma jakie poglądy polityczne - one mogą być zupełnie różne od moich - ale ma prawo do swobodnej ekspresji swoich przekonań, jeśli one w sposób jednoznaczny nie gwałcą prawa".

W tym kontekście lider PO odniósł się do decyzji rządzących o przekazaniu dodatkowych 700 milionów złotych mediom rządowym, nazwanych przez Tuska "informacyjnym i kulturowym ściekiem".

- Tu nie chodzi o 700 milionów, tu już nikt nie pamięta, że na ten permanentny festiwal nienawiści i pogardy władze PiS-u przeznaczyły z pieniędzy podatnika, nie mówię tu o reklamach, w ciągu tych siedmiu lat, 12,8 miliarda złotych - opisał.

- Za te pieniądze można by zamienić ścieki w polskie rzeki z powrotem, a niestety za te pieniądze z mediów publicznych zrobiono największy ściek w historii Polski - dodał.

- To dotyczy też bezpośrednio polskiej kultury. To jest uwłaczające dla tych wszystkich, którzy chcieliby widzieć w mediach publicznych orędownika wolności, różnorodności, autonomii jednostki, swobody twórczej, a mają do czynienia z najbardziej brutalną i tępą propagandą, jakiej Polska do tej pory nie widziała - powiedział.

