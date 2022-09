Dostają czterokrotnie wyższe rachunki. Obawiają się, że ich restauracja jesienią upadnie. "Zostaniemy z długami"

Czterokrotna podwyżka rachunku za gaz

Jak poinformował naszego reportera współwłaściciel lokalu Paweł Grochowski, "koszty prowadzenia działalności, porównując rok do roku, są znaczące". - Jeżeli mówimy o prądzie, za podobny okres mieliśmy wzrost z 13 tysięcy do 21 tysięcy złotych w tym roku, więc o jakieś 60 procent. Natomiast wydarzyła się taka sytuacja, że firma, która nam dostarczała energię do tej pory, wypowiedziała z nami umowę, z uwagi na to, że nie była w stanie realizować dotychczasowej stawki 66 groszy. Wpadamy teraz w stawkę sprzedawcy, który jest na rynku lokalnym i wynosi ona w tym momencie 2,18, więc mamy wzrost o ponad 300 procent. Przy rachunku na poziomie 21 tysięcy wzrost trzykrotny to znacząca różnica - podkreśla.