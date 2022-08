Coraz więcej dzieci w szpitalu z powodu COVID-19. "Staje się chorobą wieku dziecięcego"

czytaj dalej

Nieudzielenie pomocy i nieumyślne spowodowanie śmierci - takie zarzuty usłyszał Ryszard C., który w Szczuczynie (Podlaskie) pracował przy remoncie domu i widział, jak 65-letni mężczyzna spadł z rusztowania i stracił przytomność. Z ustaleń prokuratury wynika, że C. przewiózł 65-latka do jego miejsca zamieszkania, gdzie porzucił go na trawniku. Podejrzany przyznał się do winy. Grozi mu do pięciu lat więzienia.