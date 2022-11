Pieniędzy z KPO wciąż brak, Ziobro wini premiera. "Niektórzy niepotrzebnie mieszają pewne fakty"

Ewentualne różnice zdań zasadniczo wyjaśniamy we własnym gronie. Jeżeli pan minister Zbigniew Ziobro chciałby poznać szczegóły dotyczące tego, jak wyglądał proces negocjacji w sprawie KPO to służę moją wiedzą - powiedział premier Mateusz Morawiecki, pytany o zarzuty szefa Ministerstwa Sprawiedliwości pod jego adresem. Jak dodał szef rządu, "niektórzy niepotrzebnie mieszają pewne fakty ze sobą".

Premier Morawiecki wraz z wicepremierem i szefem Ministerstwa Obrony Narodowej Mariuszem Błaszczakiem złożyli w piątek wizytę w 6. Brygadzie Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego w Krakowie. Na konferencji prasowej premier został zapytany o szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który ma od pewnego czasu sugerować, że to premier ponosi odpowiedzialność za to, iż do Polski nie trafiają unijne środki.

Morawiecki odpowiada na zarzuty Ziobry

- My nasze rozmowy, dyskusje, ewentualne różnice zdań zasadniczo wyjaśniamy w naszym własnym gronie. Ja zwykle tak robię i teraz również tak zrobię. Jeżeli tylko pan minister, lub ktokolwiek, chciałby poznać szczegóły dotyczące tego, jak wyglądał proces negocjacji, jak wygląda rozporządzenie dotyczące wykonania budżetu, to służę oczywiście moją wiedzą - odparł Morawiecki.

- Niektórzy niepotrzebnie mieszają pewne fakty ze sobą. Mam nadzieję, że nie robią tego intencjonalnie, ale sądzę, że to jest szczegół mniej istotny dla opinii publicznej, więc nie będę się na tym koncentrował - dodał premier.

Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w 6. Brygadzie Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego w Krakowie PAP/Łukasz Gagulski

Polska wciąż bez pieniędzy z KPO

Na początku czerwca KE zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

Premier o kolejnej rundzie rozmów w sprawie KPO TVN24

Pod koniec lipca szefowa KE Ursula von der Leyen mówiła "DGP", że aby otrzymać środki z KPO, Polska musi wywiązać się ze zobowiązań podjętych w celu zreformowania systemu środków dyscyplinarnych w sądownictwie. Przyznała, że przyjęta przez Sejm ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego (która była inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy) jest ważnym krokiem, jednak "nowelizacja ustawy o SN nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej". Von der Leyen podkreślała, że Polska musi również w pełni zastosować się do postanowienia TSUE, co jeszcze nie nastąpiło, a w szczególności "nie przywrócono do orzekania zawieszonych sędziów i nadal obowiązuje dzienna kara finansowa".

TSUE latem 2021 roku zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. W związku z niewykonaniem tego postanowienia w końcu października zeszłego roku TSUE zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary w wysokości 1 mln euro dziennie.

