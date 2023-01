Morawiecki: Ta ustawa to trudny kompromis. Chcemy zakończyć spór, bo prawdziwy wróg jest na Wschodzie

Morawiecki podziękował też odpowiedzialnemu za negocjacje z KE ministra ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka "za jego trudną pracę i bardzo dobre podejście". - Bronił on naszej konstytucji, naszej suwerenności. To się udało - stwierdził premier.

- To były długie, wielogodzinne debaty, gdzie szereg wniosków, które usłyszeliśmy ze strony naszych kolegów z Solidarnej Polski miało bardzo dużo słuszności, to były słuszne uwagi. Ale polityka to jest sztuka kompromisu, ale my ten kompromis, niełatwy kompromis (osiągnęliśmy - red.). Nie taki przy którym miałbym ogromną satysfakcję, ale uważam, że są teraz ważniejsze rzeczy, o które musimy walczyć - powiedział.