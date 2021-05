Senat decyduje w sprawie ustawy ratyfikacyjnej

Senatorowie odrzucili wówczas wniosek zgłoszony przez PiS o przyjęcie ustawy bez poprawek - większość senatorów poparła wniosek klubów Koalicji Obywatelskiej i KP-PSL o dodanie do ustawy preambuły. "W 18. roku członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej cała wspólnota stanęła przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest kryzys społeczno-gospodarczy. Jedyną drogą wyjścia z tego kryzysu jest solidarność europejska a środkiem do realizacji tego celu ustanowienie europejskiego Funduszu Odbudowy" - głosi preambuła.

Senat za powołaniem komitetu monitorującego

Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 miliardów złotych w ciągu kilku lat. Podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

Senat pracuje nad projektem opinii

Szef senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i UE Bogdan Klich (KO) powiedział, że będzie to "uchwała w formie opinii". Podkreślił, że ma być ona głosowana w czwartek w Senacie, niezależnie od preambuły do ustawy ratyfikacyjnej. Forma projektu - jako opinii - budzi zdziwienie wicemarszałka Senatu Marka Pęka (PiS). "Wygląda na to, że będziemy głosować opinię. I co opublikujemy ją w dzienniku urzędowym jako jedynie słuszną?" - napisał we wtorek na Twitterze.