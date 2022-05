Rzecznik rządu: już teraz uruchamiamy przetargi i konkursy, które będziemy finansować z KPO

Rzecznik rządu Piotr Mueller już 13 maja poinformował, że Polska i Komisja Europejska doszły do porozumienia i "w najbliższych kilku, kilkunastu dniach powinno dojść do formalnego zaakceptowania" KPO. Do dzisiaj jednak nie było komunikatu Komisji Europejskiej w tej sprawie. 20 maja jej rzecznik Eric Mamer powiedział, że proces zatwierdzania polskiego KPO jeszcze się nie zakończył.

Mueller: wypłata środków może być około września

O to, kiedy Komisja zatwierdzi KPO i kiedy Polska dostanie pieniądze był pytany we wtorek na konferencji rzecznik rządu Piotr Mueller. - O to, kiedy Komisja zakończy proces formalny, to jest pytanie do Komisji. Co do kwestii wypłaty środków finansowych to realna wypłata może być około września. Po zaakceptowaniu KPO jest jeszcze zaakceptowanie rozliczenia reform, które są wpisane do KPO - wyjaśniał.