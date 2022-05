Cimoszewicz: KE chciałaby dojść do porozumienia, ale zachowanie PiS-u jest rodzajem aroganckiego wyzwania

Cieszę się, że dochodzi do jakiego porozumienia między Polską a Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, jednocześnie jestem nieufny - powiedział w "Faktach po Faktach" europoseł i były premier Włodzimierz Cimoszewicz. Jak dodał, "wobec Polski może zostać zastosowany mechanizm warunkowości budżetowej nie tylko w odniesieniu do dalszych wypłat z KPO, ale także do regularnego budżetu w ramach siedmioletniej perspektywy finansowej".

W środę zakończyły się prace zespołów negocjacyjnych w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. W piątek rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował, że Polska i Komisja Europejska doszły do porozumienia w sprawie tak zwanych "kamieni milowych". Jak dodał, zostały one przekazane do finalnej akceptacji przez Komisję.

- Generalnie cieszę się, że dochodzi do jakiegoś porozumienia, jednocześnie jestem nieufny - powiedział w "Faktach po Faktach" Włodzimierz Cimoszewicz. - Co prawda porozumienie polega na tym, że Komisja nie wymaga pewnych faktów dokonanych już w tej chwili, ale jednak uzależnia wypłatę pieniędzy w ramach KPO od tychże faktów dokonanych w przyszłości - stwierdził. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Cimoszewicz: KE chce dojść do porozumienia, ale zachowanie PiS-u jest rodzajem aroganckiego wyzwania

Likwidację Izby zakłada projekt noweli ustawy o SN, zgłoszony przez prezydenta Andrzeja Dudę. Pracuje nad nim komisja sprawiedliwości. W ocenie Cimoszewicza projekt prezydenta "tak naprawdę nie realizuje oczekiwania instytucji europejskich, ale bardzo możliwe, że przyjęte tam sformułowania zostaną zaakceptowane przez Komisję jako rozwiązania w dobrej wierze".

- Komisja sformułowała już kilka miesięcy temu trzy warunki: likwidacja Izby Dyscyplinarnej, gwarancje niezawisłości sędziowskiej i przywrócenie do pracy zawieszonych w obowiązkach sędziów, wobec których toczono bezprawne postępowania dyscyplinarne - wskazał europoseł i były premier.

"W KRS dzieją się rzeczy nowe i niedobre"

Zwrócił uwagę, że Komisja Europejska nie wspomina o Krajowej Radzie Sądownictwa, gdzie "jak wiemy, dzieją się rzeczy nowe i niedobre".

W czwartek Sejm wybrał 15 sędziów-członków Krajowej Rady Sądownictwa, obsadzanej według przepisów wprowadzonych przez PiS, której niezależność w opinii wielu wzbudza wątpliwości. Głosowanie to pojawiło się w porządku obrad niespodziewanie. Wybrano większość obecnego składu Rady - na liście znalazło się 11 spośród 15 sędziów-członków Rady. Niektóre z tych osób pojawiały się w kontekście afery hejterskiej.

- Komisja Europejska chciałaby dojść do jakiegoś porozumienia, ale zachowanie PiS-u jest rodzajem aroganckiego wyzwania. Wysyła się oto sygnał do Komisji, że skoro nie wspominacie o tej neo-KRS to my nadal będziemy robić swoje - stwierdził Cimoszewicz. Jego zdaniem "ten problem będzie istniał, będzie narastał i wróci bumerangiem do instytucji europejskich".

- Przewiduję krytyczną reakcję Parlamentu Europejskiego na ewentualne de facto ustępstwa Komisji Europejskiej - powiedział gość "Faktów po Faktach".

Zwrócił uwagę, że "KPO i oczekiwana w najbliższym czasie decyzja (KE - red.) to jedno, natomiast ocena problemów z naruszaniem praworządności to coś innego i szerszego". - Wobec Polski może zostać zastosowany ów mechanizm warunkowości budżetowej nie tylko w odniesieniu do dalszych wypłat z KPO, ale także do regularnego budżetu w ramach siedmioletniej perspektywy finansowej - zauważył polityk.

Krajowy Plan Odbudowy i trzy kamienie milowe

Fundusz Odbudowy to środki, które mają ożywić gospodarkę UE po pandemii COVID-19, a równocześnie odpowiedzieć na największe wyzwania naszych czasów: transformację klimatyczną i cyfrową. Aby otrzymać wsparcie, państwa członkowskie muszą przedstawić KE swoje plany odbudowy. Polski Krajowy Plan Odbudowy trafił do Brukseli na początku maja 2021 roku

.Pod koniec października 2021 roku przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła warunek, by w polskim KPO znalazło się zobowiązanie rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W środę rzeczniczka KE Veerle Nuyts powiedziała Polskiej Agencji Prasowej, że polski Krajowy Plan Odbudowy musi zawierać zobowiązania do: likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reformy systemu dyscyplinarnego, przywrócenia do pracy sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem.

Każdy kraj otrzyma pierwszą transzę dopiero wtedy, gdy KE zatwierdzi krajowy plan wydatków, który musi spełnić kryteria określone w prawie unijnym. Polska w ramach Krajowego Planu Odbudowy wnioskuje o 35,4 mld euro, czyli ok. 166 mld zł, do wydania w ciągu pięciu lat (23,9 mld euro w formie dotacji i 11,5 mld euro w formie pożyczek).

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:momo/tr

Źródło: TVN24