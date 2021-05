"Tydzień temu urodziła się w Polsce lewica kaczyńska"

Nie zagłosujemy za, dopóki nie poznamy ostatecznego kształtu Krajowego Planu Odbudowy - zadeklarowała w TVN24 Marcelina Zawisza (Lewica). Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (PSL) powiedział, że porozumienie Lewicy z rządem w sprawie oznacza, że "w Polsce urodziła się lewica kaczyńska". Marcin Horała (PiS) zapewniał, że "rozmowy się toczą", a "wiele postulatów samorządowców zostało uwzględnionych".

Sejm ma się zająć sprawą ratyfikacji Funduszu Odbudowy na dodatkowym posiedzeniu Sejmu 4 maja. W sprawie poparcia ratyfikacji doszło w tym tygodniu do porozumienia rządu z Lewicą. Rząd przyjął w piątek Krajowy Plan Odbudowy. Określa on podział środków przysługujących Polsce z unijnego Funduszu.

Lewica zapowiedziała już, że będzie domagała się przesunięcia wtorkowego posiedzenia Sejmu, jeżeli rząd do poniedziałku rano nie przekaże informacji o ostatecznym kształcie Krajowego Planu Odbudowy, przesłanym do Komisji Europejskiej.

O Krajowym Planie Odbudowy dyskutowali w niedzielę goście "Kawy na ławę" w TVN24.

Zawisza: nie zagłosujemy za, dopóki nie poznamy ostatecznego kształtu

Marcelina Zawisza z Lewicy podkreślała, że sprawa dotyczy "250 miliardów złotych dla Polek i Polaków, dla samorządów, dla branż poszkodowanych w epidemii, dla ludzi, którzy stracili pracę, dla szpitali". - Nie mówimy o pieniądzach dla PiS-u, tylko o pieniądzach dla Polek i Polaków - mówiła.

Dodała, że "nie żałuje" negocjacji z rządem. - Dla mnie najważniejsze jest to, by doprowadzić do tego, że te pieniądze szybko trafią do Polek i Polaków, będą dobrze wydatkowane i będzie nad nimi kontrola - powiedziała Zawisza.

To - przekonywała - "zostało zapisane w Krajowym Planie Odbudowy". - My czekamy na ten moment, kiedy on zostanie w ostatecznej wersji wysłany do Komisji Europejskiej. Już przekazaliśmy rządowi informację, że nie zagłosujemy dopóki nie zostanie on wysłany w zakodowanej formie - poinformowała.

Celem Lewicy - mówiła Zawisza - jest też to, by "doprowadzić do większej integracji Polski z Unią Europejską". - Jeśli będziemy wetować Fundusz Odbudowy, to istnieje prawdopodobieństwo, że taki fundusz może powstać poza Polską - ostrzegała.

Zawisza: nie zagłosujemy za KPO, dopóki nie poznamy ostatecznego kształtu TVN24

Grabiec: nasza strategia jest konsekwentna

Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej mówił, że "strategia Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej jest jasna i konsekwentna". - Jesteśmy za tym, by Fundusz Odbudowy powstał w Unii Europejskiej, byliśmy za ratyfikacją tego Funduszu przez Polskę, kiedy Mateusz Morawiecki mówił, że Polska może go zawetować i nie skorzystać z tego funduszu, bo sami sobie poradzimy. Później konsekwentnie zmierzaliśmy do tego, by uzgodnić z rządem Krajowy Plan Odbudowy - podkreślał.

Niestety - powiedział Grabiec - "to rząd nie podjął rozmów z opozycją". - Kiedy inne kraje Unii rozpoczęły ustalenia dotyczące krajowych planów, rząd PiS milczał. Mówiliśmy, że należy jak najszybciej przedstawić Krajowy Plan Odbudowy i go uzgodnić. Nikt nie przewidywał, że PiS będzie ten plan ukrywał przed samorządami, przed parlamentarzystami - dodał poseł KO.

- Dopiero kiedy na początku roku zaczęliśmy domagać się pokazania tego planu i rozpoczęcia konsultacji społecznych, rząd ten plan objawił - mówił Grabiec.

Grabiec: nasza strategia w sprawie KPO jest konsekwentna TVN24

Horała: wiele postulatów zostało uwzględnionych

Jak mówił Marcin Horała z PiS, wiceminister infrastruktury, "politycy PO i PSL powiedzieli, że stawiają ultimatum i albo będą uwzględnione ich wszystkie propozycje, albo będą przeciw nie tylko krajowemu programowi odbudowy, ale też ratyfikacji ustawy o zasobach własnych".

- Rozmowy się toczą. Znacząca część liderów PO to samorządowcy. Wiele postulatów samorządowców - oczywiście nie wszystkie - zostało uwzględnionych. A Platforma dalej grozi, że będzie przeciwko ustawie o ratyfikacji zasobów własnych, czyli nie tylko Krajowemu Planowi Odbudowy, ale całemu budżetowi Unii na nową perspektywę - dodał.

Horała: wiele postulatów samorządowców zostało uwzględnionych w KPO TVN24

Kamiński: urodziła się w Polsce lewica kaczyńska

Wicemarszałek Senatu z PSL Michał Kamiński powiedział, że "w zeszłą niedzielę w Polsce urodziła się lewica kaczyńska". - Była ogromna szansa, że rząd Mateusza Morawieckiego upadnie - ocenił.

Jego zdaniem "jedynym powodem, dla którego Polki i Polacy mogą stracić te pieniądze jest przepis 'pieniądze za praworządność'".

- Nie ma nic złego w siadaniu do stołu z premierem. Ale jest sytuacja, w której rząd, którego polityka może doprowadzić do utraty środków unijnych z powodu łamania praworządności, a Lewica nie podniosła ani jednej sprawy związanej z praworządnością. Politycy Lewicy nie podnieśli spraw mniejszości seksualnych, wolności, demokracji. A to za to możemy stracić te pieniądze - mówił Kamiński.

Zawisza odpowiedziała Kamińskiemu i tłumaczyła, że "wynika to z tego, że nie da się ich zapisać w Krajowym Planie Odbudowy i ustawie ratyfikacyjnej". - Gdybyśmy ustalili coś, to PiS pięć minut po ratyfikacji mogłoby się z tego wycofać - dodała.

Dera: opozycji chodziło o obalenie rządu

Prezydencki minister Andrzej Dera stwierdził, że "opozycji chodziło o obalenie rządu". - To był cel. W to grała opozycja, mając w nosie to, że te pieniądze są potrzebne Polakom - oskarżał.

- Polska was nie interesuje. Was interesują doraźne interesy polityczne - zwracał się do opozycji.

Dera: opozycji chodziło o obalenie rządu TVN24

Dziambor: widzimy wielki pojedynek

Zdaniem Artura Dziambora z Konfederacji ostatni tydzień pokazał, że "gdzie diabeł nie może, tam lewicę pośle". - Widzimy wielki pojedynek opozycji centrolewicowej o to, kto będzie bardziej zyskiwał na tracącej Koalicji Obywatelskiej. Lewica właśnie tak chyba chciała zagrać - ocenił.

- To jest czysto marketingowa rozgrywka. Wiadomo, że ostatecznie Platforma, PSL i Lewica ten fundusz poprą - powiedział Dziambor.

Teraz - mówił - Lewica "stroszy piórka i mówi o tym, że coś wynegocjowała". - To brzmi śmieszne. Z Jarosławem Kaczyńskim można wynegocjować tylko to, co Jarosław Kaczyński chce dać - podkreślił poseł.

Dziambor: z Jarosławem Kaczyńskim można wynegocjować tylko to, co Jarosław Kaczyński chce dać TVN24

Autor:ads/kab