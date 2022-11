Kiedy wypłata środków z KPO? Wniosek "najpóźniej za kilka tygodni", pieniądze "na przełomie roku"

Najpóźniej za kilka tygodni złożymy wniosek o pierwsze środki z Krajowego Planu Odbudowy - zapowiedział w "Kropce nad i" w TVN24, Artur Soboń z PiS, wiceminister finansów. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z ramienia Koalicji Polskiej-PSL, mówił, że wina za brak wypłat leży po stronie rządu. - To jest po pierwsze wina waszej opieszałości, a po drugie tego, że dla was priorytety polityki międzynarodowej w stosunku do Unii Europejskiej określa kilkunastu posłów Solidarnej Polski - stwierdził.

Polska wciąż nie otrzymała pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Według wcześniejszych zapowiedzi rządu do końca października polskie władze miały złożyć wniosek o pierwszą wypłatę unijnych pieniędzy.

Soboń: najpóźniej za kilka tygodni złożymy wniosek o pierwsze środki z KPO

W "Kropce nad i" Artur Soboń z PiS, wiceminister finansów, mówił, że żeby złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy, "potrzebne jest coś, co się nazywa protokołem ustaleń operacyjnych, technicznych". - To jest protokół, który określa każdy z mierników, który będzie potem powodował sprawdzenie, czy są realizowane tak zwane kamienie milowe, czyli reformy i inwestycje - mówił dalej. - Mamy 283 mierniki, z czego dosłownie kilka - na palcach jednej ręki - zostało do uzgodnienia. Takich protokołów uzgodnień nie ma jeszcze osiem państw Unii Europejskiej, w tym Niemcy, więc to nie jest nic nadzwyczajnego - przekonywał.

Dopytywany, dlaczego nie można było tego załatwić wcześniej, odparł, że "każda wymiania korespondencji z Brukselą trwa kilka-kilkanaście dni". - Najpóźniej za kilka tygodni złożymy wniosek o pierwsze kamienie milowe i o pierwsze środki z Krajowego Planu Odbudowy. I to będzie wniosek, który będzie pokazywał realizację tych projektów, kamieni milowych, które będą pierwszą płatnością KPO. To będzie jeszcze w tym roku - zapewniał wiceminister.

Soboń mówił też, że pierwszych pieniędzy należy się spodziewać na przełomie roku. - Zakładam, że jeśli wniosek o płatność uda się złożyć w ciągu kilku tygodni, to na przełomie roku powinniśmy dostać te pieniądze, jak inne państwa europejskie - powiedział.

Zgorzelski: to wina waszej opieszałości

Wicemarszałek Sejmu z ramienia Koalicji Polskiej-PSL Piotr Zgorzelski winą za brak wypłat unijnych pieniędzy obarczał przedstawicieli rządu. - To jest po pierwsze wina waszej opieszałości, a po drugie tego, że dla was priorytety polityki międzynarodowej w stosunku do Unii Europejskiej określa kilkunastu posłów Solidarnej Polski - zwrócił się do Sobonia.

- O to tutaj chodzi, że po jednej stronie jest program modernizacji państwa polskiego, na które są pieniądze i czekają w Unii Europejskiej, a po drugiej jest kilku przebierańców w togach, którzy tworzą tak zwany system dyscyplinarny - kontynuował. - Tak naprawdę w warstwie politycznej winna jest nieuzgodniona większość do prowadzenia polityki europejskiej, bo wy nie macie zdolności do prowadzenia polityki europejskiej - dodał.

- W warstwie merytorycznej nie potraficie po prostu przygotować odpowiednio kamieni milowych - stwierdził.

Zgorzelski o braku wypłat z KPO: to wina opieszałości rządu TVN24

Autor:mjz/kg

Źródło: TVN24