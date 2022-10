"Mamy dwie opcje. Albo wytłumaczyć, dlaczego jesteśmy wariatami, albo przestać grać wariata"

- Ale już abstrahując od tego, z perspektywy rynku oni widzą, że jest taki kraj, na stole leży bardzo dużo pieniędzy i żeby móc po nie sięgnąć, to trzeba zrobić to, co wszystkie przyzwoite kraje. A ten kraj mówi "nie". To co sobie myśli rynek? No, wariat. My nie umiemy zakomunikować nikomu, dlaczego nasze wariactwo jest takie ważne, żeby rynek nas docenił za to - mówiła członkini RPP.