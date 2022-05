Szymon Hołownia: to Komisja Europejska ustali, od zrealizowania którego kamienia milowego pójdą przelewy

Lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia komentował w "Kropce nad i" w TVN24 przyjętą w czwartek wieczorem przez Sejm nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym . Ustawa zakłada likwidację nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, co jest jednym z warunków Komisji Europejskiej do akceptacji polskiego Krajowego Planu Odbudowy i wypłaty unijnych pieniędzy. W Sądzie Najwyższym powstanie w zamian Izba Odpowiedzialności Zawodowej.

Gość TVN24 mówił też, że członkowie KE "to nie są głupi ludzie". - To są ludzie, którzy bardzo precyzyjnie przyglądają się temu, co dzieje się dzisiaj w Polsce i będą pewne rzeczy bardzo egzekwować. Oni wiedzą, że (premier, Mateusz - red.) Morawiecki kłamie, oni doskonale zdają sobie sprawę, z kim mają do czynienia - dodał.