Marcin Matczak o unijnych środkach: rząd wykorzysta pieniądze na wzmocnienie autorytarnych tendencji

Szwecja i Finlandia już oficjalnie poinformowały, że będą ubiegać się o członkostwo w NATO. Większość krajów Sojuszu przyjęła tę decyzję z zadowoleniem, pozytywnego zdania nie podziela jednak Turcja, która uważa, że kraje te oferują schronienie dla organizacji uważanych przez tamtejsze władze za terrorystyczne. W poniedziałek szwedzkie MSZ poinformowało, że przedstawiciele Szwecji i Finlandii planują udać się do Ankary, by porozmawiać o tych obiekcjach. Prezydent Recep Tayyip Erdogan oświadczył, że jeśli wybierają się do Turcji, by przekonywać do poparcia ich akcesji, to nie powinni się fatygować.