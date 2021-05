Biejat o poparciu dla KPO: Lewica nikogo nie ograła, wzięliśmy sprawy w swoje ręce

Dokumenty związane z Krajowym Planem Odbudowy zostały w poniedziałek oficjalnie złożone w Komisji Europejskiej, co zamyka proces składania KPO przez Polskę. Wcześniej, w piątek, rząd przesłała nieformalną wersje planu, ponieważ wymagały tego unijne terminy. KPO to dokument będący podstawą do sięgnięcia po pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy, z którego Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Na tę kwotę składa się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda euro pożyczek. KPO między innymi dzieli te finanse pomiędzy rząd a samorządy.