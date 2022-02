Belka o słowach Bielana na temat Funduszu Odbudowy. "Zagalopował się"

Słowa Adama Bielana o ewentualnym wycofaniu się Polski z Funduszu Odbudowy komentował w "Kropce nad i" europoseł Marek Belka. - Myślę, że się pan poseł Bielan zagalopował - ocenił. Pytany, czy Polska może faktycznie zdecydować się na taki krok, powiedział, że "nie należy tego traktować poważnie".

Prezes Partii Republikańskiej, europoseł Adam Bielan odniósł się do sprawy wstrzymanych dla Polski środków europejskich z Funduszu Odbudowy. Pytany, czy jeżeli do końca marca nie będzie zatwierdzenia polskiego KPO, to będzie skarga do TSUE, odpowiedział, że "będziemy musieli podjąć jakąś decyzję, ewentualnie nawet o wycofaniu się z europejskiego planu odbudowy, bo sytuacja, w której nie będziemy mogli korzystać z tych środków, a jednocześnie je żyrujemy, żyrujemy kredyt, z którego one są wypłacane innym państwom, jest oczywiście nie do zaakceptowania".

Belka: Bielan zagalopował się

Słowa te komentował w "Kropce nad i" w TVN24 były premier, były prezes NBP, a obecnie poseł Parlamentu Europejskiego profesor Marek Belka. - Myślę, że się pan poseł Bielan zagalopował - powiedział.

Jak mówił, "dla pewnych ludzi w Polsce Zbigniew Ziobro wart jest więcej niż 770 miliardów złotych". - Dla Polaków wart on jest znacznie mniej, nawet chyba dla niektórych mniej niż zero - powiedział.

Pytany, czy istnieje taka możliwość, by Polska wycofała się z europejskiego planu odbudowy, ocenił, że "nie należy tego traktować poważnie i raczej cicho koło tego chodzić, bo jeszcze ktoś poważnie to potraktuje w Brukseli i nas po prostu z tego międzyrządowego programu wykopią".

KPO jest podstawą do wypłacenia środków z unijnego Fundusz Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE w maju 2021 roku i jak dotąd nie został on zaakceptowany. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w październiku 2021 roku mówiła, że chce wpisania do polskiego KPO jasnego zobowiązania do likwidacji nieuznawanej przez Sąd Najwyższy jego Izby Dyscyplinarnej, do przeprowadzenia zmian w systemie dyscyplinarnym dla sędziów oraz rozpoczęcia procesu przywracania sędziów odsuniętych od orzekania. Reformy sądownictwa były sztandarowym projektem ministra sprawiedliwości i prokuratura generalnego Zbigniewa Ziobry.

Rządzący deklarowali zmiany związane z nieuznawaną Izbą Dyscyplinarną, ale przez długi czas nie pojawiał się żaden projekt. W ostatnich dniach prezydent Andrzej Duda przedstawił swój projekt nowelizacji, likwidujący nieuznawaną izbę SN.

Dymisja ministra Kościńskiego. "Jakąś głowę trzeba było poświęcić"

Belka skomentował również dymisję ministra finansów Tadeusza Kościńskiego, związaną z chaosem przy wprowadzaniu Polskiego Ładu.

- Jakąś głowę trzeba było poświęcić, a to była zdaje się mniej bolesna porażka dla rządu niż na przykład dymisja premiera. Ale przecież my wszyscy wiemy, że minister (...) Kościński, jego pomocnicy tylko mieli obudować prawnie – zresztą w sposób bardzo niekompetentny to uczynili - koncepcję polityczną, która powstała nawet nie w kancelarii premiera, tylko na Nowogrodzkiej - mówił były prezes NBP.

Jego zdaniem, "jeżeli mielibyśmy szukać odpowiedzialnych za Polski Ład i jego fuszerkę, to w kierownictwie PiS-u".

Belka o dymisji Kościńskiego: jakąś głowę trzeba było poświęcić TVN24

Stopy procentowe w górę. Belka: efekty w końcu 2023 roku

Belka mówił również o sytuacji ekonomicznej w kraju, w tym o wtorkowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyżkach stóp procentowych.

- Stopy procentowe rosną w tempie dosyć znaczącym, ale miejmy świadomość: efekty przyjadą dopiero po kilku kwartałach, jak to ekonomiści zwykle mówią, czyli gdzieś w końcu 2023 roku. A do tego czasu przyjdzie nam żyć z bardzo podwyższoną inflacją - powiedział. Według niego "bank centralny w takiej sytuacji, jaka jest obecnie, sam nie poradzi". - Musi być wspólne działanie banku centralnego, czyli Narodowego Banku Polskiego, oraz rządu - wskazywał.

Autor:akr/kg

Źródło: TVN24