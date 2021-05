Szefowa Komisji Europejskiej: otrzymaliśmy polski Krajowy Plan Odbudowy

KE: przedstawienie planu zostało poprzedzone intensywnym dialogiem

Buda: w KPO są wszystkie uwagi Lewicy i z konsultacji społecznych

Buda: po ostatnich konsultacjach z KE nie było potrzeby żadnych poprawek

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej przypomniał, że "Komisja Europejska powiedziała, że po złożeniu nieformalnym, po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów są maksymalnie dwa tygodnie na roboczą dyskusję z Komisją". - Myśmy dziś to spotkanie odbyli, wyjaśniliśmy sobie szczegóły, nie wymagały one żadnych poprawek naszego planu, stąd dzisiaj oficjalnie go złożyliśmy. (…) Taki był plan. Mogliśmy to zrobić za kilka dni, mogliśmy to zrobić dzisiaj – wyjaśnił Buda. Jak dodał, "po tym spotkaniu doszliśmy do wniosku, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby go formalnie złożyć". - Tak jak mówiłem, w piątek złożyliśmy go w takiej formie, jaki był po Radzie Ministrów. Wysłaliśmy go nieformalnie, jak zrobiło wiele krajów, a dzisiaj już ostatecznie wysłaliśmy go w systemie – mówił.