Czy KPO jest potrzebny? Paweł Borys: oczywiście, że tak, ale nie mówię o źródłach finansowania

Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju, powiedział w TVN24, że "trafia go szlag", kiedy widzi podejście Unii Europejskiej do sprawy polskiego Krajowego Planu Odbudowy. - Oczywiście, że KPO jest potrzebny jako program inwestycji. Ja nie mówię o źródłach finansowania - mówił.

Polska wciąż nie otrzymuje unijnych pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Polski Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany przez Komisję Europejską, co było konieczne do uruchomienia wypłat, ale Polska musi wypełnić również kamienie milowe, między innymi w obszarze praworządności, na które umówiła się z Komisją. KE w tym zakresie wciąż ma wątpliwości.

Borys: trafia mnie szlag, jak widzę podejście Unii do tej sprawy

- Oczywiście, że jest potrzebny - odparł. - Ja mówię o KPO, czyli o programie inwestycji o wartości ponad 100 miliardów złotych, który trzeba zrealizować. Ja nie mówię o źródłach finansowania - zaznaczył. - My rozpoczynamy ten program inwestycyjny. Jako PFR będziemy prefinansowali te inwestycje, by one jak najszybciej wystartowały - mówił Borys.