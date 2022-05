Rzecznik rządu Piotr Mueller o negocjacjach w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i Izbie Dyscyplinarnej

Kompromis ma to do siebie, że każda ze stron musi w jakimś zakresie ustąpić - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" rzecznik rządu Piotr Mueller, odnosząc się do pytania o Krajowy Plan Odbudowy i negocjacji między Komisją Europejską a polskim rządem. Gość TVN24 mówił również o likwidacji Izby Dyscyplinarnej.

Premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że Krajowy Plan Odbudowy już został zaakceptowany. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen tego nie potwierdza i mówi o warunkach, jakie Polska wciąż musi spełnić, by pieniądze z Funduszu Odbudowy trafiły do Warszawy.

O kwestię KPO był pytany w czwartkowej "Rozmowie Piaseckiego" rzecznik rządu Piotr Mueller. - Reforma systemu dyscyplinarnego jest, likwidacja Izby Dyscyplinarnej jest. Jeżeli chodzi o przywrócenie sędziów to dajemy procedurę, w której się to może odbywać, a nie ma automatycznego przywracania sędziów skazanych wcześniej przez Izbę Dyscyplinarną. To jest zasadnicza różnica - mówił Mueller, odnosząc się do trzech warunków, które stawia przed polskim rządem Komisja Europejska.

- Prawdą jest to, że to jest kompromis. Kompromis ma to do siebie, że każda ze stron musi w jakimś zakresie ustąpić - dodał. Na uwagę Konrada Piaseckiego, że Polska ustąpiła w połowie spraw, a Komisja Europejska wywalczyła dwie i pół z trzech, Mueller odparł, że "to nie jest kwestia mnożników, tylko kwestia, czy z jednej strony Polska ma samodzielność w regulowaniu wymiaru sprawiedliwości, a z drugiej strony, czy będziemy mieli wypłacone środki".

Mueller stwierdził też, że w przeszłości "postulaty Komisji Europejskiej wykraczały poza kompetencje Unii Europejskiej".

Mueller o prezydenckim projekcie w sprawie Izby Dyscyplinarnej

Rzecznik rządu odniósł się też do kwestii Izby Dyscyplinarnej. - Uważamy, że powinna zostać zlikwidowana i przekształcona. Nie działa w taki sposób, jak powinna - powiedział.

Pytany o porozumienie w Zjednoczonej Prawicy w kwestii prezydenckiego projektu dotyczącego Izby Dyscyplinarnej, Mueller odparł, że nie chciałby się w imieniu Solidarnej Polski wypowiadać, bo "wiemy, że jakieś poprawki chcą zgłosić". - Zbigniew Ziobro zgłasza jakieś poprawki, dzisiaj będzie o tym dyskusja na komisji. One się skupiają na teście dotyczącym sędziów - mówił rzecznik rządu.

Jak dodał, "pan prezydent jasno oczekuje, że test bezstronności pozostanie w ustawie". - Tylko jest kwestia proceduralnych ewentualnych korekt - mówił Mueller.

