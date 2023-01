Krajowa Sieć Onkologiczna. Rząd przyjął projekt ustawy

Morawiecki: będziemy starali się, by projekt jak najszybciej trafił do Sejmu

Szef rządu oraz minister zdrowia byli pytani o to, kiedy projekt trafi do Sejmu oraz czy pilotaże uruchomione w czterech województwach zostaną przedłużone. - Będziemy starali się, aby ta ustawa jak najszybciej trafiła do Sejmu. Jeśli nie na najbliższe, to na kolejne posiedzenie - oświadczył.