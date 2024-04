Krajowa Rada Sądownictwa zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepis Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności zobowiązujący Polskę do wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie nakładającym na Polskę między innymi obowiązek zmian ustaw dotyczących procedury powoływania sędziów i ustroju sądów.

23 kwietnia Krajowa Rada Sądownictwa, zdominowana przez sędziów - jak twierdzą eksperci - wybranych niekonstytucyjnie na mocy zmian dokonanych przez PiS, poinformowała w komunikacie, że skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją art. 46 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Stanowi on, że strony konwencji zobowiązują się do przestrzegania ostatecznego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka "we wszystkich sprawach, w których są stronami".