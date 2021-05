Sejm wybrał nowego członka do Krajowej Rady Sądownictwa

Sejm wybrał sędzię Katarzynę Chmurę z Sądu Rejonowego w Malborku do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia Chmura była zaproponowana przez klub PiS. Łącznie do marszałek Sejmu wpłynęły trzy zgłoszenia.

Zgodnie z przepisami Sejm wybiera sędziów-członków KRS większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W przypadku niedokonania wyboru w takim trybie Sejm dokonuje wyboru członków Rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy posłów głosując na tę samą listę kandydatów.

"Politycy PiS będą wybierali sędziowskiego członka KRS"

Wcześniej przedstawiciele opozycji podczas dyskusji krytykowali samą procedurę wyboru nowego członka do KRS oraz status Rady obecnej kadencji. - Politycy PiS będą wybierali sędziowskiego członka KRS. My, jako klub, nie przyłożymy do tego ręki. Jest to na wskroś niezgodne z polską konstytucją - mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO).