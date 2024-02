Projekt ustawy o zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa. Szczegóły

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało szczegóły w mediach społecznościowych. Członków KRS mają wybierać "wszyscy polscy sędziowie", a nie jak do tej pory - Sejm.

O przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa poinformowało we wtorek w mediach społecznościowych Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort wskazał "najważniejsze rozwiązania" projektu ustawy: • 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa będzie wybieranych przez wszystkich polskich sędziów, a nie jak do tej pory - przez Sejm. Dzięki takiemu rozwiązaniu KRS stanie się niezależna od władzy ustawodawczej. • Wybory 15 sędziów do KRS będą mieć charakter bezpośredni i tajny. • W KRS będą reprezentowani wszyscy sędziowie (Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych), odpowiednio do ich liczebności. • Do składu KRS będą wybierani przez sędziów: - 1 sędzia Sądu Najwyższego, - 2 sędziów sądów apelacyjnych, - 3 sędziów sądów okręgowych, - 6 sędziów sądów rejonowych, - 1 sędzia sądu wojskowego, - 1 sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, - 1 sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego. • Zgłoszenia kandydatów do KRS będą weryfikowane przez Państwową Komisję Wyborczą.