Posłowie wybrali członków KRS. Znamy cztery nazwiska

Posłowie wybrali członków Krajowej Rady Sądownictwa z ramienia Sejmu. To kandydaci demokratycznej opozycji: Kamila Gasiuk-Pihowicz, Robert Kropiwnicki, Tomasz Zimoch i Anna Maria Żukowska. Kandydaci PiS - Marek Ast, Bartosz Kownacki, Arkadiusz Mularczyk i Kazimierz Smoliński - przepadli.

We wtorek po południu Sejm kontynuował rozpoczęte w poniedziałek posiedzenie. Po burzliwej debacie, posłowie wybrali członków Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) z ramienia Sejmu.

To kandydaci demokratycznej opozycji - Kamila Gasiuk-Pihowicz (246 głosów poparcia), Tomasz Zimoch (246) Anna Maria Żukowska (245) i Robert Kropiwnicki (243).

Po wyborze posłów do KRS marszałek Sejmu Szymon Hołownia zarządził przerwę w obradach do 21 listopada do godziny 12.