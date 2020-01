Nowa KRS zaczęła opiniować kandydatów do Izby Dyscyplinarnej

Nowa Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała w środę większością głosów, że opiniowaniem kandydatów do Izby Dyscyplinarnej zajmować się będzie zgodnie z planem.

Nowa Krajowa Rada Sądownictwa rozpoczęła we wtorek czterodniowe posiedzenie, na którym będzie opiniować kolejnych kandydatów na sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jak wynika z planu prac Rady, potrwa ono do piątku.

Nowa KRS rozpoczęła w środę opiniowanie kolejnych kandydatów na sędziów, mimo uchwały trzech izb Sądu Najwyższego, dotyczącej udziału w składach orzeczniczych osób nominowanych przez obecną KRS . Oprócz opiniowania kandydatów do Izby Dyscyplinarnej, KRS zajmie się też między innymi rozstrzygnięciem konkursów na sędziów sądów powszechnych.

W środę Trybunał Konstytucyjny postanowił, że do czasu rozstrzygnięcia wniosku marszałek Sejmu w sprawie sporu kompetencyjnego wstrzymane jest stosowanie uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia, począwszy od dnia jej wydania . Poinformowano także, że Trybunał rozpatrzy ten wniosek 25 lutego, a sędzią sprawozdawcą będzie była posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz.

"Chyba nie mamy teraz wątpliwości, że możemy w sposób legalny procedować"

Jak poinformowała reporterka TVN24, przed godziną 11 w trakcie posiedzenia KRS, jeden z sędziów Rady Paweł Styrna chciał sprawdzić i przeczytać decyzję Trybunału Konstytucyjnego, a do tego czasu wstrzymać się z opiniowaniem sędziów do Izby Dyscyplinarnej. Rozpoczęła się dyskusja, która zakończyła się decyzją, żeby sprawdzić decyzję TK.

Kiedy członkowie KRS dowiedzieli się, że Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że stosowanie uchwały Sądu Najwyższego powinno być wstrzymane, wtedy zmienili zdaniem na temat wstrzymania się od opiniowania kandydatur do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Po tym orzeczeniu przewodniczący nowej KRS Leszek Mazur zapowiedział, że Rada nie przestanie nominować sędziów. - Będziemy rekomendowali kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, ale także rozstrzygali konkursy do sądów powszechnych - powiedział.

W sądzie powszechnym nienależyta obsada sądu ma miejsce, gdy w składzie sędziowskim uczestniczy sędzia wyłoniony przez nową KRS, jeżeli wadliwość procesu powoływania go prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności.

Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia oraz do orzeczeń, które zostaną wydane w toczących się w tym dniu postępowaniach na podstawie Kodeksu postępowania karnego przed danym składem sądu. Wyjątkiem są orzeczenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - uchwała ma zastosowanie do jej orzeczeń bez względu na datę ich wydania.