Nowa KRS ma nową rzeczniczkę. Tuska nazwała "rudą szują"

Nazywała Tuska "rudą szują", krytykowała Morawieckiego

Łosińska potwierdza Wirtualnej Polsce, że była autorką tweetów

"W związku z tym, że od środy trwa trzydniowe posiedzenie Rady, dziennikarz WP chciał porozmawiać z rzeczniczką w siedzibie KRS. Początkowo stwierdziła, że nie może on wejść do budynku. - Przepraszam, chce pan wtargnąć na posiedzenie? Ma pan transmisję na żywo. Nie będzie pan biegał po korytarzach. Rozumiem, że chce pan kogoś złapać i skłonić go do rozmowy - próbowała zbywać" - napisała Wirtualna Polska. "Poprosiliśmy rzeczniczkę o podstawę zakazu wstępu dziennikarzy do budynku KRS. Dopiero po tym obiecała, że sprawdzi możliwość wejścia. Około pół godziny później wpuściła Wirtualną Polskę" - dodano w publikacji.