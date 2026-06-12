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JEDEN NA JEDEN

Piebiak w KRS. "Ostatnia osoba, która powinna się tam znaleźć"

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Bartłomiej Starosta
Bartłomiej Starosta o pierwszy posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Uważam, że ta osoba w ogóle nie powinna w tym miejscu się znaleźć w takim charakterze - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 członek nowo wybranej Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Bartłomiej Starosta. Komentował tak współpracę z kojarzonym z aferą hejterską sędzią Łukaszem Piebiakiem. Mówił też o planach dotyczących obsadzenia blisko tysiąca sędziowskich wakatów.

Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski został wybrany w czwartek na przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa podczas pierwszego posiedzenia Rady w składzie sędziowskim wybranym w połowie maja przez Sejm.

W piątek w "Jeden na jeden" w TVN24 sędzia Bartłomiej Starosta był pytany o współpracę z wchodzącym w skład KRS i zgłoszonym przez PiS sędzią Łukaszem Piebiakiem, który jest kojarzony z aferą hejterską. - Na pewno nie jest to łatwe - przyznał.

- Uważam, że ta osoba w ogóle nie powinna w tym miejscu się znaleźć w takim charakterze. Jest to ostatnia osoba, która powinna znaleźć się z aktualnym statusem sędziego w KRS - ocenił Starosta.

Stwierdził też, że "gdyby nie to, że zdemolowano system dyscyplinarny w Polsce i od dwóch lat Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie zajęła się wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu Łukaszowi Piebiakowi (...), to Łukasz Piebiak nie znalazłby się w tym miejscu". 

Piebiak - były wiceminister sprawiedliwości z czasów, gdy ministerstwem kierował Zbigniew Ziobro - był w 2019 roku w mediach związany z tak zwaną aferą hejterską. Według informacji Onetu na komunikatorze WhatsApp miała powstać zamknięta grupa o nazwie "Kasta", która wymieniała się pomysłami na oczernianie niektórych sędziów.

Starosta: ucieszyłbym się, gdyby prezydent mu odmówił

Prowadząca Katarzyna Kolenda-Zaleska pytała również o wypowiedź Karola Nawrockiego, który, kiedy obejmował urząd prezydenta, mówił, że będzie odmawiał powołań tych sędziów, którzy kwestionowali porządek konstytucyjny.

- Ja bym się ucieszył, gdyby pan prezydent rzeczywiście odmówił wręczenia nominacji na przykład Jarosławowi Dudziczowi (...). Jest sędzią Sądu Rejonowego w Słubicach, a został rekomendowany przez kolegów z neo-KRS do Sądu Najwyższego - powiedział.

W październiku ubiegłego roku Dudzicz był obecny na zorganizowanej przez PiS manifestacji przeciwko polityce rządu Donalda Tuska, unijnemu paktowi migracyjnemu i zawarciu umowy z państwami Mercosur. Odpowiadając na krytykę, pisał on o różnicy między manifestacjami "antypolskimi i propolskimi". Więcej pisaliśmy o tym tutaj.

Tysiąc wakatów sędziowskich. Co zrobi z tym KRS?

Starosta był również pytany o to, jak długo może trwać obsadzenie wakatów sędziowskich. Jak przekazał w czwartek nowy przewodniczący KRS Dariusz Zawistowski, takich nieobsadzonych stanowisk jest około tysiąca. - Zaczniemy się za to brać niezwłocznie - odpowiedział.

Dopytywany o dokładny termin, wyjaśnił: - Są w KRS takie sprawy, którymi możemy się zająć już nawet w przyszłym tygodniu. To też są bardzo ważne sprawy i również mają związek z obsadą sądów.

Sędzia zgodził się z tym, że braki kadrowe "przekładają się po prostu na długość trwania postępowań sądowych i obywatele czekają za długo". - My mamy tego świadomość. Jest nam z tego powodu bardzo przykro i też jako sędziowie mamy dyskomfort, że mamy pełne półki spraw, coraz bardziej oddalone terminy rozpraw, ale to nie jest nasza wina. To jest kwestia wynikająca właśnie ze zdemolowania systemu wymiaru sprawiedliwości - mówił.

- W pierwszej kolejności chcemy się zająć sprawami sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia i chcą dalej orzekać. Neo-KRS z premedytacją wiele osób, które chciało orzekać i mogło orzekać, usuwało (...). Skoro nie było nowych ogłoszeń o wolnych stanowiskach sędziowskich, to uważam, że należało dbać o każdego sędziego, bo to są ręce do pracy - powiedział Starosta.

Zaznaczył też, że obsadzanie wakatów należy "zrobić jakoś na raty". - Źle by było, gdyby pan minister [sprawiedliwości Waldemar Żurek - red.] ogłosił tysiąc wakatów na samym początku, bo chcemy robić to rzetelnie, uczciwie. Nie tak, jak było za neo-KRS - dodał sędzia.

OGLĄDAJ: Sędzia: to ostatnia osoba, która powinna znaleźć się w KRS
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Krajowa Rada SądownictwasędziowieSpór o zmiany w sądownictwie
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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