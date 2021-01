KRS awansuje swoich członków, ich partnerów i małżonków. "Zestawienia liczb mówią same za siebie"

Awanse dla członków

Jak wynika z wewnętrznej analizy przeprowadzonej w KRS, do której dotarł tvn24.pl od tamtej pory, czyli w ciągu ostatnich niespełna trzech lat awansami dla swoich członków Rada zajmowała się ośmiokrotnie. Opiniowała sędziowskie awanse siedmiu swoich członków (jednego z nich dwukrotnie) - to blisko połowa sędziów KRS, bo w 24-osobowy skład rady wchodzi 16 czynnych sędziów.

Nie wszystkie awanse stały się już faktem mimo pozytywnych (za każdym) razem uchwał samej KRS. W przypadku budzącego wiele kontrowersji sędziego Dariusza Drajewicza uchwała o jego przejściu do nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej została zaskarżona i czeka na rozpoznanie przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. To z powodu tego sędziego ze stanowiska zrezygnowała prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Joanna Bitner. Kulisy tej rezygnacji odsłoniła w TVN24 reporterka programu "Czarno na białym" Marta Gordziewicz. Z kolei liczne funkcje sprawowane przez sędziego Drajewicza pokazał w "Czarno na białym" Dariusz Kubik w reportażu pod tytułem "Sędzia widmo" .

Awanse dla rzeczników dyscyplinarnych

Zaskarżona została również uchwała KRS o awansie do ID SN sędziego Rafała Puchalskiego. Natomiast w przypadku Joanny Kołodziej-Michałowicz uchwała jest już prawomocna, ale do objęcia urzędu sędziego wyższego szczebla brakuje nominacji prezydenta.

Według zgodnej opinii naszych rozmówców listę "wewnętrznych awansów" należy rozszerzyć. Chodzi o to, że zgodnie z brzmieniem nowej ustawy o KRS, Rada "zapewnia obsługę administracyjną Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych". Funkcję tą pełni sędzia Piotr Schab, o którego awansie z sądu okręgowego do apelacyjnego decydowała w ubiegłym roku KRS. Podobnie jak w przypadku jego zastępców: Michała Lasoty, który z sądu rejonowego awansował do okręgowego, a także Przemysława Radzika, obecnie sędziego sądu rejonowego, który oczekuje na wręczenie nominacji do sądu apelacyjnego. W tym przypadku KRS zaakceptowała awans aż o dwa stopnie.