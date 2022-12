Unijny komisarz o KPO: są w Polsce pewne starania, by przeprowadzić reformy

O polskim KPO w rozmowie z TVN24 mówił unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders. - Jesteśmy w trakcie dyskusji o Planie Odbudowy i jest jasne, że są w Polsce pewne starania, by przeprowadzić reformy. Widzimy nowe propozycje przepisów, które mają zapewnić realizację w pełni kamieni milowych zapisanych w KPO - powiedział.

Pytany o to, co polski rząd musi zrobić, by odblokować środki z Funduszu Odbudowy, komisarz wyjaśnił, że "przede wszystkim mówimy o niezależności sędziów, o tym jak zorganizować procedury dyscyplinarne wobec sędziów". - Tego dotyczą też wyroki TSUE [Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - przyp. red.], to jest wpisane w KPO i cały czas chodzi o przywrócenie niezależności sędziów. Część jest zapisana jako kamienie milowe, ale być może będziemy musieli użyć też innych instrumentów, jak procedury karne, by zapewnić że wszystkie te przepisy są zgodne z europejskimi standardami - wskazał.