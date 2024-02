Jourova: KE dokonała bardzo jasnej oceny zmian. Zdecydowaliśmy się odblokować te pieniądze

Jourova: tak naprawdę nie tak wiele było do zrobienia

Do tej kwestii odniosła się w rozmowie z korespondentem TVN24 Maciejem Sokołowskim wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova . - Mamy szczególny dzień, ponieważ Komisja Europejska uznała plan działań Polski, który zawiera bardzo ważne warunki dla odblokowania Funduszu Odbudowy. To znaczy, że jesteśmy w stanie wypłacić 6,3 miliarda z całościowej liczby niemalże sześćdziesięciu miliardów euro - powiedziała.

Jak podkreślała, "były bardzo jasne warunki porozumienia między Komisją Europejską a Polską z bodajże lipca 2022 roku". - Co doprowadziło do tej decyzji? Przede wszystkim jest to reforma reżimu dyscyplinarnego dla sędziów i po drugie wykorzystanie tak zwanego Arachne (narzędzia do analizy danych, promowanego przez KE, które pomaga w identyfikacji projektów realizowanych z wykorzystaniem unijnych funduszy, potencjalnie narażonych na ryzyko nadużyć finansowych - red.) - wskazywała.