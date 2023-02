Unijny komisarz: zanim popłyną pieniądze, Polska będzie musiała wykazać, że reformy zostały zrealizowane

Komisja Europejska uważa, że nie zostały rozwiane poważne obawy dotyczące niezależności Krajowej Rady Sądownictwa - napisał unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders. Przypomniał też, że do wypłaty Polsce pieniędzy z KPO "konieczne jest, aby nowe przepisy dotyczące Sądu Najwyższego były zgodne z prawem Unii".

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" opublikowało we wtorek odpowiedź na pismo szefów stowarzyszeń sędziowskich dotyczące "obaw co do dalszego funkcjonowania polskiej Krajowej Rady Sądownictwa" oraz "przyjętych ostatnio przez polski parlament przepisów, w związku z zobowiązaniami podjętymi w ramach Planu na rzecz Odbudowy i Odporności (KPO)". Odpowiedział na nie - w imieniu szefowej Komisji Europejskiej - komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders.