Ryszard Terlecki: Te pieniądze się Polsce należą. Zostały niesłusznie zatrzymane

czytaj dalej

Policja hrabstwa Lee na Florydzie zatrzymała 10-latka, który w wysłanym esemesie groził masową strzelaniną. - Nie czas, by zachowywać się jak mały przestępca. To nie jest zabawne. To dziecko stworzyło fałszywe zagrożenie, a teraz doświadcza prawdziwych konsekwencji - powiedział szeryf Carmine Marceno.