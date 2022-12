Projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym w Sejmie. Co przewiduje nowelizacja?

czytaj dalej

Mariusz Walter poza swoją kreatywnością i wizjami, które posiadał, i do których potrafił przekonywać innych, był osobą bardzo twardo stąpającą po ziemi - powiedział o zmarłym Wojciech Kostrzewa, były prezes ITI. Podkreślił, że TVN24 przetrwało na rynku dzięki Walterowi. - To był upór Mariusza i jego wizja, jego wiara w to, że to, czego Polacy potrzebują, to jest cała prawda całą dobę - podkreślił.