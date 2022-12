Ziobro: Solidarna Polska nie zaakceptuje projektu ustawy w sprawie sądownictwa

Trzy powody braku akceptacji projektu

- Po pierwsze, narusza on w wielu punktach polską konstytucję. Po drugie, ingeruje głęboko w polską suwerenność. Po trzecie, powodowałby on w konsekwencji dezorganizację i anarchizację polskiego sądownictwa i utrwalenie rebelii, która niestety od pięciu lat już się toczy i negatywnie wpływa na wyniki pracy polskich sądów - dodał.

Według Ziobry Polska znalazła się w potrzasku i jest szantażowana. - Dlatego, że projekt ustawy o sądach jest przecież nie tyle wyrazem spontanicznej woli premiera Morawieckiego, by przebudowywać co chwilę polskie sądy, ale jest wynikiem konieczności związanej właśnie z użyciem brutalnym mechanizmu szantażu przez stronę unijną, przez Komisję Europejską - powiedział.

Ziobro chce, aby premier "wskazał drogę wyjścia"

- W związku z tym, że jest to nowa sytuacja polityczna wobec tego projektu, a projekt jest kontekstem wobec KPO, które Unia Europejska blokuje, (...), oczekujemy od pana premiera, by spotkał się z nami i wskazał drogę wyjścia z tej sytuacji - powiedział Ziobro.

Minister stwierdził, że Solidarna Polska chciałaby pomóc premierowi "wyjść z tej sytuacji", która - jak dodał - "wobec dzisiejszego stanowiska pana prezydenta jest dużo trudniejsza". - Mimo że różniliśmy się w kwestiach zasadniczych co do stosunku do Unii Europejskiej, mimo że różnimy się dalej - bo uważamy, że wszelkie gesty, które czyni pan premier będą traktowane jako słabości i będą rodzić kolejne eskalacje, kolejnych żądań ze strony europejskiej, bo tam jest po prostu zła wola (...) - to mimo wszystko, my jesteśmy gotowi udzielać wszelkiego racjonalnego wsparcia w ramach oczywiście naszej konstytucji i porządku prawnego, by z tej sytuacji wybrnąć - zadeklarował minister sprawiedliwości.