Grudniowa "polska tradycja" dotycząca projektów ustaw. "Kłamstwo, bezprawie i głupota"

To już taka polska tradycja, że w grudniu, w okolicach świąt, serwuje się obywatelom ustawy, przepycha się je nocą, kolanem, przez Sejm - tak o sytuacji związanej ze złożonym projektem ustawy w sprawie sądownictwa, który mógłby pomóc odblokować środki z KPO, mówiła w "Tak jest" w TVN24 Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy "Wolne Sądy". - Kłamstwo, bezprawie i głupota - skomentował Piotr Gąciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

Projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym i innych sądach został wniesiony do Sejmu przez posłów PiS w nocy z wtorku na środę. Według autorów, proponowane przepisy mają wypełnić kluczowy "kamień milowy" wskazany przez Komisję Europejską i zaakceptowany przez polski rząd w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Zgodnie z projektem sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to, że utworzona niedawno Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN straci uprawnienie do orzekania w sprawach sędziów