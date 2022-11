"Kwestia kilku dni, może dwóch, trzech tygodni". Premier zapowiadał, wniosku o KPO wciąż nie ma

Wniosek o wypłatę środków z KPO nadal nie został złożony w Brukseli, mimo zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, że stanie się to do końca października. - To kwestia kilku dni, może dwóch, trzech tygodni. Nie podam dokładnej daty, ale wiem, że stanie się to bardzo niedługo - mówił w czwartek wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Sam premier skomentował: - Ja wolę ostrożnie powiedzieć, że w najbliższym czasie chcemy ten wniosek złożyć.

30 sierpnia premier Mateusz Morawiecki został zapytany na konferencji prasowej, kiedy rząd zawnioskuje o wypłatę unijnych środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. - Zakładam, że pierwszy wniosek o wypłatę środków z KPO zostanie złożony w ciągu dwóch miesięcy, do końca października czy początku listopada - odpowiedział. Później, 5 września, premier zadeklarował, że wniosek trafi do Brukseli "najpóźniej do końca października".

Premier zapowiadał, że wniosek o wypłatę z KPO zostanie złożony do końca października. Termin minął TVN24

Wiceminister: kwestia kilku dni, może dwóch, trzech tygodni

Październik się skończył, ale wniosek nadal nie został złożony. O to, kiedy to się wydarzy, był pytany w czwartek w radiu RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. - To kwestia kilku dni, może dwóch, trzech tygodni. Nie podam dokładnej daty. (...) Wiem, że stanie się to bardzo niedługo - odpowiedział.

Jak zaznaczył, wniosek nie został jeszcze złożony, ponieważ "cały czas toczą się również pewne rozmowy, w jaki sposób należy interpretować ustalenia poczynione w ostatnich miesiącach z Komisją Europejską". - My mamy interpretację naszą, Komisja ma swoją. (...) Tu chodzi nie tylko o ocenę tego, jakie są przepisy prawa, ale także jaka jest praktyka stosowania prawa po ostatniej reformie - mówił wiceminister.

Jabłoński wskazywał, że "spór dotyczył w dużym stopniu postępowań dyscyplinarnych w Sądzie Najwyższym". - Praktyka tego, jak jest to nowe prawo stosowane, w tej chwili jest analizowana, podlega ocenie. Myślę, że ta ocena lada moment się zakończy - powiedział.

Premier Mateusz Morawiecki PAP/Leszek Szymański

Morawiecki: ja wolę ostrożnie powiedzieć, że w najbliższym czasie chcemy ten wniosek złożyć

Później w czwartek dziennikarze zapytali samego premiera o wniosek w sprawie KPO. - Jesteśmy na ukończeniu przygotowywania wniosku. Odpowiedzialny jest za to pan minister Grzegorz Puda. Rozmawiałem z nim dzisiaj rano. Twierdzi, że w ciągu dwóch, trzech tygodni ten wniosek będzie możliwy do złożenia - przekazał Mateusz Morawiecki.

- Ja wolę ostrożnie powiedzieć, że w najbliższym czasie chcemy ten wniosek złożyć - dodał.

"Rzeczpospolita": wniosek najwcześniej za miesiąc

"Rzeczpospolita" napisała w czwartek, że pierwszy wniosek o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy polski rząd będzie mógł złożyć najwcześniej za miesiąc. Wynika to z tego - czytamy - że trzeba wynegocjować z Komisją Europejską "sposoby weryfikacji" spełniania przez Polskę kolejnych kamieni milowych, niezbędnych do pozyskania środków z KPO. Jak pisze "Rz" rząd nie informował o tym do tej pory opinii publicznej, a to kluczowe dla procedury wypłaty.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ads//now

Źródło: PAP, tvn24.pl