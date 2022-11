Mueller chce "konkretów" od Komisji Europejskiej. Zobowiązania polskiego rządu są wskazane w dokumencie

Dyskusja z Komisją Europejską w sprawie KPO jest ogólnikowa, a my byśmy chcieli konkretów - mówił w TVN24 rzecznik rządu Piotr Mueller. Zobowiązania polskiego rządu, od których uzależniona jest wypłata środków, znajdują się w załączniku do KPO opublikowanym między innymi na rządowej stronie internetowej.

Rzecznik rządu Piotr Mueller w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 mówił między innymi o wciąż niewypłaconych Polsce środkach z Krajowego Planu Odbudowy. - Minister Szynkowski vel Sęk jedzie dzisiaj do Brukseli. Będzie rozmawiał najpierw o tym, co Komisja Europejska właściwie widzi rzekomo niespełnionego - mówił.

Zdaniem Muellera "dyskusja z Komisją Europejską w tym obszarze jest ogólnikowa, a my byśmy chcieli konkretów". - Chcielibyśmy powiedzenia: "to jest nie tak" i my wtedy zastanowimy się, czy można to zmodyfikować. A nie ogólnie, że "nie ma praworządności" - wyjaśniał Mueller. - Dopiero jak takie konkretny zostaną wskazane, to będziemy mogli o tym dyskutować - dodał.