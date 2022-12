Sroka o projekcie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym: PiS skapitulował

Liczą się szczegóły i na pewno w trakcie procesu legislacyjnego będą się zmieniały. Natomiast jeżeli te ustawy mają przywrócić praworządność, to nie będzie możliwości, żeby na nie nie zagłosować - mówiła w "Rozmowie Piaseckiego" szefowa Porozumienia Magdalena Sroka. Odniosła się do złożonego przez PiS projektu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym.

Projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym został opublikowany w nocy z wtorku na środę na stronie Sejmu. Zakładana nowelizacja ma wypełnić tak zwany kamień milowy w zakresie niezawisłości sądownictwa, który wskazała Komisja Europejska jako kluczowy dla polskich władz w sprawie wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Sroka o projekcie nowelizacji: PiS skapitulował

Szefowa Porozumienia Magdalena Sroka, odnosząc się do wniesionego projektu nowelizacji, oceniła w środowej "Rozmowie Piaseckiego", że "PiS skapitulował". - W obszarze tych ustępstw i zapowiedzi, które słyszymy, to jest absolutnie kapitulacja PiS-u. Oczywiście z perspektywy opozycji dzisiaj trzeba powiedzieć sobie jasno - tak naprawdę liczą się szczegóły. I te szczegóły w trakcie procesu legislacyjnego na pewno będą się zmieniały, a one są bardzo ważne - dodała.

- Natomiast jeżeli te ustawy mają przywrócić praworządność, to nie będzie możliwości, żeby na nie nie zagłosować - powiedziała Sroka.

Magdalena Sroka w "Rozmowie Piaseckiego" TVN24

Zaznaczyła jednocześnie, że "nie wierzy" PiS-owi w żadnym zakresie. - Wiem, że jeżeli dzisiaj ma bardzo duże ciśnienie, żeby szukać tego poparcia po stronie opozycji, to znaczy, że nie ma tego poparcia i Zbigniew Ziobro [szef Solidarnej Polski, koalicjanta PiS - przyp. red.] za tymi ustawami nie zagłosuje - powiedziała posłanka.

Dopytywana, czy PiS szuka poparcia wśród opozycji, Sroka odpowiedziała twierdząco.

Szefowa Porozumienia: była dość napięta sytuacja i atmosfera

Szefowa Porozumienia odniosła się także do głosowania w Sejmie nad wnioskiem opozycji o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. We wtorek wieczorem większość rządząca odrzuciła wniosek.

Jak powiedziała, we wtorek była "dość napięta sytuacja i atmosfera", ale dodała, że wiadomo było, że Ziobro zostanie obroniony przez Zjednoczoną Prawicę.

- Zaraz mamy głosować budżet. To jest bardzo ważne z perspektywy PiS-u, dlatego do czasu uchwalenia budżetu tak naprawdę nic się tam nie wydarzy. Jak ta sytuacja będzie się rozwijała dalej, zobaczymy. Czy dojdzie do rządu mniejszościowego? To też jest niewykluczone dzisiaj w obliczu tych wszystkich ustaw, które mają zacząć spełniać kamienie milowe - mówiła.

Sroka o głosowaniu w sprawie Ziobry: docierały do Porozumienia sygnały, żeby posłowie wyszli z sali

Magdalena Sroka pytana, czy miała wrażenie, albo czy były jakieś głosy ze Zjednoczonej Prawicy, że koalicja obawia się o los głosowania w sprawie ministra sprawiedliwości, odpowiedziała twierdząco. - Zresztą samo wystąpienie Zbigniewa Ziobry też świadczyło o tym, że to już nie jest ta pewność i siła, z którą mieliśmy do czynienia jeszcze wcześniej. Oczywiście te głosy ze strony Zjednoczonej Prawicy były również z prośbą o nieobecność na przykład podczas głosowania - dodała.

Dopytywana, czy zwracano się o to do Porozumienia, żeby posłowie wyszli z sali podczas głosowania, odparła, że "takie sygnały do Porozumienia docierały".

Autor:js//now

Źródło: TVN24