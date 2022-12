Kiedy wniosek o wypłatę pieniędzy z KPO: Rzecznik rządu: nie znam takiego terminu

Uważamy, że kamienie milowe dotyczące praworządności zostały wypełnione, Komisja Europejska oczywiście zgłasza wątpliwości, dlatego jesteśmy otwarci na dialog - powiedział w "Faktach po Faktach" rzecznik rządu Piotr Mueller, odnosząc się do kwestii wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jak mówił, nie wyklucza, że mogą pojawić się zmiany w ustawach sądowych. - Tak jest na koniec dnia, że jeżeli takie zmiany będą, jeżeli będziemy się różnić w obozie Zjednoczonej Prawicy, to w którą stronę obóz Zjednoczonej Prawicy idzie, na koniec dnia decyduje o tym Jarosław Kaczyński - dodał Mueller.

Komisja Europejska na początku czerwca tego roku zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy . Polski rząd zobowiązał się do realizacji szeregu tak zwanych kamieni milowych. Dopiero po weryfikacji, że zostały one spełnione, pieniądze będą mogły popłynąć do Polski.

- Komisja zaakceptowała ustalenia techniczne, jesteśmy na fazie podpisywania tych ustaleń operacyjnych. Natomiast żeby złożyć wniosek, musimy mieć pewność co do kwestii związanych z wypełnieniem tych zobowiązań - mówił. - Jest jedno, które jest niewypełnione w tej chwili w sposób obiektywny, to znaczy liberalizacja dotycząca ustawy wiatrakowej, czyli OZE. To jest coś, co chcemy zrealizować w najbliższym czasie - dodał.